В США создали робота-кальмара для исследования подводного мира

В США создали робота-кальмара, который может быстро передвигаться в воде. Инженеры разработали аппарат, который из своей задней части выбрасывает из струю воды, толкающую ег вперёд. Иными словами, робот имитирует движения настоящего кальмара.

Также инженеры добавили к нему "щупальца", чтобы робот мог отталкиваться. В результате робот способен перемещаться под водой с большой скоростью.

Специалисты утверждают, что их разработку можно использовать для проведения морских исследований или для помощи дайверам.

По форме робот-кальмар похож на китайский фонарик. Благодаря данной конструкции он сохраняет упругую энергию. Гибкие рёбра устройства обеспечивают ему возможность быстрого перемещения. Они прикреплены к круглым пластинам в двух сторон корпуса, одна из них втягивает воду, а вторая — выбрасывает её при сжатии резервуара. На одну из пластин специалисты планируют установить датчик для мониторинга.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.