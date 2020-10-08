Эксперты нашли механизм, формирующий воспоминания

Учёные из Массачусетского технологического института (США) провели исследование, в результате которого было доказано, что за формирование и хранение воспоминаний в мозге человека отвечает хроматин. В основе данного соединения участвуют нуклеиновые кислоты и белки, структура которых меняется, когда человек получает новый опыт.

Эксперимент проводился на мышах. Специалисты пометили их нейроны гиппокампа особым флуоресцентным белком. Мышей посадили по разным камерам, потом их начали немного толкать. В итоге грызуны запомнили, в каких камерах были опасности, а в каких нет. При этом клетки, кодирующие воспоминания, окрасились.

Таким образом учёные поняли, что сразу после формирования новой памяти хроматин в нейронах мышей становился более "рыхлым".

"Структура хроматина изменилась, но это не повлияло не экспрессию генов в связанных участках ДНК. Анализ нейронов мышей через несколько дней после опыта показал, что структура хроматина снова изменилась", — пояснил ведущий автор исследования Ли-Хуэй Цай.

Эксперт отметил, что это первое исследование, посвящённое механизму формирования воспоминаний на молекулярном уровне.

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