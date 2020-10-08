Американские математики решили геометрическую задачу возрастом 90 лет

Математикам Университета Карнеги-Меллон (США) удалось решить последнюю часть гипотезы Келлера, над которой учёные бились в течение 90 лет, сообщает "Популярная Механика".

Гипотеза Келлера

Гипотезу в 1930 году сформулировал немецкий математик Эдуард Отт-Генрих Келлер, когда пытался решить вопрос покрытия определённой области пространства плитками одинакового размера.

Суть гипотезы в том, что хотя бы две плитки при таком покрытии должны иметь общее ребро в пространстве любой размерности. Предположение несложно доказать для измерений вплоть до 6, но в 1990 году стало известно, что для пространств с размерностью 10 и выше гипотеза не работает.

В 2002 году математики заявили, что гипотеза не применима к восьмимерным и десятимерным пространствам.

Произвести верные расчёты удалось американским математикам.

Они доказали, что гипотеза Келлера выполняется в пространстве с размерностью семь.

Доказательство этой гипотезы имеет не только теоретическую ценность, но и практическое значение. По мнению учёных, работа над проектом позволит разработать систему, которая повысит скорость передачи данных в интернете.