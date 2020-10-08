Археологи обнаружили в Израиле древнейшие литейные мастерские

Археологи обнаружили недалеко от города Беэр-Шева (Израиль) фрагменты плавильных печей возрастом 6500 лет.

Это древнейшие стационарные печи для выплавки меди, известные на сегодняшний день. На начальном этапе зарождения металлургии люди использовали простейшие керамические тигли.

Учёные считают, что, скорее всего, в древности мастера в качестве сырья брали медесодержащую породу с рудников в 100 километрах от места выплавки.

В процессе исследования территории бывших литейных мастерских, археологи обнаружили остатки печей и шлака. В результате выяснилось, что в них содержится медь.

Отмечается, что размеры и конструкции плавильных печей в разных мастерских отличаются друг от друга. Это может говорить о том, что в этом районе проводились эксперименты по выплавке меди. Учёные воспроизвели древнюю технологию выплавки меди, доказав свои предположения.

Так как чистая медь слишком мягкая для того, чтобы изготавливать из неё оружие или рабочие инструменты, археологи считают, что в этих районах выплавлялись ритуальные предметы.