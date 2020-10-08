Специалисты хотят построить космические корабли из плесени

Учёные обнаружили, что плесень Cladosporium sphaerospermum и ещё два вида грибков обладают уникальной способностью расти за счёт радиации, сообщает "Популярная механика".

Впервые грибы Cladosporium sphaerospermum обнаружили в начале 2000-х годов в четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Похожие грибки потом также нашли в почве вокруг саркофага. Учёные анализировали найденные организмы в течение 15 лет.

В результате специалисты пришли к выводу, что грибки Wangiella dermatitidis, Cryptococcus neoformans и Cladosporium sphaerospermum не только способны оказывать сопротивление радиации, но и активно растут при облучении.

Если уровень радиации повышается в 500 раз, то биомасса начинает расти в три раза быстрее.

Данное открытие позволило учёным по-новому посмотреть на концепцию "живых кораблей". В клетках плесени содержится хитин. Если его правильно использовать, то он может быть отличным материалом. Преимущество таких кораблей в том, что они смогут сами себя ремонтировать и даже кормить членов экипажа.