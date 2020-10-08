У COVID-19 обнаружили полезное свойство

Американские специалисты из Университета Аризоны обнаружили у коронавируса необычное свойство, сообщает ToDay News Ufa.

Оказывается, COVID-19 способен облегчить боль. Эксперты объясняют это наличием S-белка. Именно "благодаря" ему инфекция проникает в организм человека.

Таким образом происходит подавление процесса передачи определённых сигналов, которые отвечают за возникновение болевых ощущений. Аналогичное действие оказывает нейропилин-1, связанный с ростом эндотелия сосудов А. Обезболивающий эффект создаёт его связь с S-белком.

Стоит напомнить, что с начала пандемии коронавируса в России заразились свыше 1 млн 200 тысяч человек. Около 1 млн граждан вылечились, жертвами заболевания стали более 21 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские учёные из Университета префектуры Киото провели исследование, которое показало, что COVID-19 способен сохраняться на коже до девяти часов.