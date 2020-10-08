Учёные из исследовательского Университета Райса (США) пришли к выводу, что драгоценные камни могут зарождаться в Земле буквально за несколько минут.
Специалисты провели исследование, которое показало, что такие драгоценные камни, как изумруды, цирконы, гранаты и топазы образовались очень быстро.
Как правило, их находят в пегматитах и других жильных образованиях, в которых присутствуют крупные кристаллы.
Сначала специалисты решили выяснить, как в пегматитах образуются большие кристаллы, однако создание математической модели роста минералов показали совершенно другой результат.
Оказалось, что даже крупные кристаллы могут вырастать всего за два дня.
"Сотни лабораторных исследований и три года испытаний позволили преобразовать химические профили в скорость роста минералов", — пояснили учёные.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как выбрать драгоценный камень.
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