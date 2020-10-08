Драгоценные камни зарождаются в Земле за несколько минут

Учёные из исследовательского Университета Райса (США) пришли к выводу, что драгоценные камни могут зарождаться в Земле буквально за несколько минут.

Специалисты провели исследование, которое показало, что такие драгоценные камни, как изумруды, цирконы, гранаты и топазы образовались очень быстро.

Как правило, их находят в пегматитах и других жильных образованиях, в которых присутствуют крупные кристаллы.

Сначала специалисты решили выяснить, как в пегматитах образуются большие кристаллы, однако создание математической модели роста минералов показали совершенно другой результат.

Оказалось, что даже крупные кристаллы могут вырастать всего за два дня.

"Сотни лабораторных исследований и три года испытаний позволили преобразовать химические профили в скорость роста минералов", — пояснили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как выбрать драгоценный камень.