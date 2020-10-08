Археологи обнаружили у подножия Авентинского холма древнюю виллу. Находка в течение двух тысячелетий находилась под многоквартирным домом.
Учёных поразила найденная чёрно-белая мозаика, которая сохранилась до нашего времени в отличном состоянии.
Впервые остатки дома были найдены ещё в 2014 году, но только недавно учёные смогли дать оценку этому открытию.
Археологи обнаружили на вилле различные римские артефакты, среди которых масляные лампы, ключ, молоток, водопроводный кран и шпилька для волос.
Кроме того, учёные нашли амфоры, чаши, украшенные изображениями богини Афины и героя Геракла.
По словам специалистов, вилла была построена в районе, который населяли богатые римские граждане. Владельцем виллы, судя по богатству украшений и мозаик, был влиятельный человек, возможно, он даже был связан с императорской семьей.
Сообщается, что после завершения работ на вилле создадут подземный музей.
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