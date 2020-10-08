В США разработали "пульт дистанционного управления диабетом"

Американские учёные из Университета штата Айова разработали новый способ контроля уровня сахара в крови. Он основан на использовании магнитных и электрических полей, сообщает РИА "Новости".

Данный метод является абсолютно безопасным и, по мнению учёных, поможет совершить прорыв в лечении диабета второго типа.

Специалисты провели эксперимент на мышах. На организм грызунов воздействовали с помощью электромагнитных полей, что заметно улучшило чувствительность мышей к инсулину.

"Неожиданно оказалось, что у генетически модифицированных мышей с диабетом, которые подвергались воздействию ЭМП, были нормальные анализы. Мы заинтересовались этим феноменом и установили, что ЭМП меняет соотношение оксидантов и антиоксидантов в клетках печени, повышая чувствительность организма к инсулину", — сообщил ведущий автор исследования Кэлвин Картер.

Разработка американских специалистов позволяет контролировать уровень сахара в крови мышей. Полученный эффект сохранялся надолго.