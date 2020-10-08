Коров предложили осветлить для адаптации к климатическим изменениям

Учёные отредактировали геном CRISPR, чтобы вывести коров с серыми пятнами, а не с чёрными. Это позволит животным поглощать меньше тепла.

Цель данного эксперимента в том, чтобы уменьшить тепловой стресс у коров, вызванный глобальным потеплением. Напомним, что одной из причин глобального потепления являются выбросы и обезлесение в результате разведения крупного рогатого скота.

"Редактирование генома — многообещающий подход к быстрому улучшению и адаптации домашнего скота к меняющимся условиям окружающей среды", — заявил Гетц Лайбле из AgResearch в Новой Зеландии. "В глобальном масштабе даже небольшое повышение продуктивности крупного рогатого скота с разбавленной окраской привело бы к существенному улучшению ситуации".

Оказалось, что коров можно не только доить и кормить на убой, теперь их поставили на службу науке. Исследуя ДНК этих животных, итальянские учёные раскрыли тайну древней цивилизации этрусков.