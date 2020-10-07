В Петербурге не будут вводить жёстких ограничений из-за COVID-19

Власти Петербурга не намерены вводить в городе жёстких мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вице-губернатор города Евгений Елин сообщил, что если жители Северной столицы будут соблюдать необходимые санитарные требования, то никаких жёстких ограничений вводить не будут.

Для перевода школ на "удалёнку" на данный момент нет никаких предпосылок.

Чиновник отметил, что в целом рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге не носит радикального характера. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо поддерживать систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по усилению амбулаторно-поликлинического звена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с каждым днём ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Число заражённых продолжает расти.