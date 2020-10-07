В Монголии обнаружили новый вид беззубых динозавров

Палеонтологи под руководством специалистов Эдинбургского университета обнаружили в пустыне Гоби (Монголия) останки ранее неизвестного вида динозавров. У него всего два пальца, оперение и отсутствуют зубы. Специалисты выяснили, что эти ящеры населяли нашу планету 68 млн лет назад.

Новый вид получил название Oksoko avarsan. Это были пернатые динозавры, достигающие до двух метров в длину.

"Oksoko avarsan интересен тем, что найденные скелеты полные, и то, как они были сохранены, отдыхая вместе, показывает, что молодые особи бродили в группах. Но что еще более важно, его двупалая рука побудила нас взглянуть на то, как передняя конечность изменялась на протяжении эволюции овирапторов. Это выявило некоторые неожиданные тенденции, которые являются ключевым элементом в головоломке, почему овирапторы были так разнообразны до вымирания", — сообщил руководитель исследования доктор Грегори Фанстон.

Ранее палеонтологи обнаружили в США скелет динозавра с одним когтем на лапах.