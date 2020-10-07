В России разработали новый детектор для наблюдения за Солнцем

Специалисты из Московского физико-технического института разработали новый детектор для наблюдения за Солнцем.

Учёные создали прототип устройства, которое способно улавливать большую часть потока высокоэнергетичных частиц от звезды. Данный аппарат позволит повысить уровень защиты космических кораблей и космонавтов от радиации.

"Мы планируем разработать новую электронику. Конструкция детектора будет адаптирована к требованиям космического корабля, мы улучшим массогабаритные характеристики и добавим боковое экранирование", -пояснил автор исследования Егор Стадничук.

Стоит напомнить, что в активных областях солнечной атмосферы постоянно происходит преобразование одного вида энергии в другой. В связи с этим образуются потоки частиц с энергиями от десятков килоэлектронвольт до нескольких гигаэлектронвольт. Учёные разделяют потоки на два типа — импульсные вспышки, продолжительность которых составляет от нескольких десятков минут до нескольких часов и вспышки с широкими ударными волнами, которые могут длиться в течение нескольких дней.