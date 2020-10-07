Японские биологи раскрыли секрет охоты венериной мухоловки

Японские биологи выяснили, как охотится венерина мухоловка.

По словам специалистов, охотничий аппарат венериной мухоловки основан на изменении концентрации кальция в клетках растения. Для того чтобы ловушка захлопнулась, нужно последовательное выполнение двух стимулов.

Между этими событиями проходит не более половины минуты.

Данные процессы оказывают влияние на уровень кальция, повышая его, что и захлопывает ловушку растения. Как только время контакта насекомого с чувствительными волосками достигает 30 секунд, растение сжимает свою ловушку.

С помощью визуализирования межклеточных взаимодействий учёные доказали, что в основе механизма работы венериной мухоловки — повышение концентрации ионов кальция в её клетках. Специалисты и ранее высказывали данное предположение, но не было технической возможности это доказать.