Специалисты восстановили рацион индейцев доколумбовой Америки

Учёным из Университета Барселоны удалось выяснить рацион доколумбовых индейских племён, населявших побережье Амазонки в Бразилии от 1000 до 1800 лет назад.

Оказалось, что их питание было разнообразным и почти не связано с рыбной ловлей. Индейцы употребляли в пищу животных и растений. Специалистам удалось идентифицировать грызунов, таких как пака и морская свинка, оленей и сомов.

В конце голоцена значительную часть рациона индейцев составляли дикие и культурные растения, такие как маниока, кукуруза, кабачки и другие.

"Результаты ставят под сомнение широко распространенное мнение о том, что рыба была основным экономическим компонентом и крупнейшим источником белка среди доколумбовых популяций, живущих в непосредственной близости от водной среды", — рассказал один из авторов работы Андре Колонезе.

Также он добавил, что данное исследование показывает, в какой степени отдельные категории продуктов питания удовлетворяют потребности в калориях и белках населения доколумбовой Амазонки.