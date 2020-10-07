В Японии нашли способ строительства городов на Луне

Представитель Института радиологических исследований Сатоси на Луне. По словам эксперта, для этого на естественном спутнике Земли необходимо создать вертикальные лавовые тоннели. Их можно будет использовать не только для создания баз для астронавтов, но и для строительства целых городов.

Специалист пояснил, что такие тоннели образовались на Луне в результате извержений вулканов в далёком прошлом. Они способны защитить от радиации и падающих метеоритов.

"На поверхности Луны уровень радиации выше, чем на МКС, и думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает её невозможной", — пояснил Сатоси Кодайра.

Вертикальная трубка на Луне меняет ситуацию, отметил учёный. Тоннели не только защищают от метеоритов и радиации, но и сохраняют постоянный температурный режим, что очень важно для человека.

К 2035 году японские учёные намерены построить и запустить на Луне завод по производству водородного топлива.