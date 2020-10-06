95% обитателей Авачинского залива погибли – вердикт экологов

Ситуация в Авачинском заливе у берега Камчатки - критическая. Учёные обнаружили, что 95 % всех организмов, обитающих на его дне, погибли.

Напомним, тревога была поднята местными жителями и серферами в минувшие выходные, когда на камчатских пляжах ими были обнаружены, буквально, горы тел погибших животных. Фотографии мертвых осьминогов, крабов и морских звезд стали вирусными в российских социальных сетях.

Результаты проведенных анализов подтвердили худшие опасения экологов. Изучив воду Авачинского залива, ученые обнаружили, что 95 % организмов бентоса погибли.

Бентос - термин, используемый для обозначения морской жизни, которая живет на морском дне, в нем или вблизи него.

"Некоторые крупные рыбы, креветки и крабы сохранились, но в очень небольшом количестве", - говорит Иван Усатов, научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии.

По словам Усатова, вода, взятая из реки Налычева, не имела признаков жизни, а пробы с мыса Налычева были нехарактерно темными с "коричневой пеной"."

Информация, опубликованная правительством Камчатки, свидетельствует о том, что экологическая ситуация в регионе, скорее всего, только ухудшится. Из выживших животных многие погибнут из - за нарушения пищевой цепи. Особенно те, кто питается тем, что сейчас составляет всего 5% оставшегося бентоса.

"После погружения я могу подтвердить, что это экологическая катастрофа, - сказал подводный фотограф Александр Коробок. - Экосистеме нанесен значительный ущерб, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия, так как все в природе взаимосвязано."

Читайте также:

Губернатор Камчатки озвучил причины массовой гибели животных

На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов