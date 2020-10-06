У амфибий обнаружили "змеиные" ядовитые железы

Учёные из Бразилии обнаружили амфибию с железами, которые выделяют яд в жертву при укусе, причём ранее это существо считалось безопасным. Речь идёт о червяге — это амфибия, которая проживает под землёй и питается червями, мелкими земноводными и личинками насекомых.

Цецилии или червяги внешне напоминают дождевых червей, но на самом деле они хищники и питаются червями и прочей мелкой живностью.

Рот этих существ имеет железы, которые выделяют яд. По своему строению железы похожи на железы змеи.

Яд червяг очень ядовит и даже может убить детёныша грызуна.

Учёные из Швеции выяснили, что один из компонентов яда американских ящериц ядозубов сможет помочь тем, кто страдает неодолимой тягой к еде. Этот пептид, названный экзендином-4, полностью лишает жертву аппетита и мотиваций к поиску съестного.