Мумия помогла археологам выяснить, чем питались жители Древнего Египта

Учёные обнаружили мумию из Древнего Египта с внутренними органами. Так как в желудке сохранились остатки пищи, учёные смогли выяснить, чем питались египтяне, сообщает ToDay News Ufa.

Специалистам до конца неизвестна технология проведения обряда мумифицирования, но известно, что в первую очередь у мумии извлекали внутренние органы. Но у найденного тела органы были на месте, поэтому учёные смогли провести анализ.

В результате выяснилось, что человек съел суп из ячменя и рыбы тилапии. По словам учёных, такие блюда готовили часто, но современные египтяне не будут есть такую еду, так как её вид довольно специфичен.

В состав данного блюда входят зелёный лук, ячмень и тилапия, но в то время рыбу не разделывали, а варили вместе с костями и плавниками. Возможно, что этот продукт был употреблен в ритуальных целях.

Египтяне считали, что эта рыба связана с богами. Она ассоциировалась с богиней Хатхор. Считалось, что она способствовала рождению здорового потомства. Кроме того, данный вид являлся проводником колесницы Ра.