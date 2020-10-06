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Мумия помогла археологам выяснить, чем питались жители Древнего Египта

Учёные обнаружили мумию из Древнего Египта с внутренними органами. Так как в желудке сохранились остатки пищи, учёные смогли выяснить, чем питались египтяне, сообщает ToDay News Ufa.

Мумия помогла археологам выяснить, чем питались жители Древнего Египта

Специалистам до конца неизвестна технология проведения обряда мумифицирования, но известно, что в первую очередь у мумии извлекали внутренние органы. Но у найденного тела органы были на месте, поэтому учёные смогли провести анализ.

В результате выяснилось, что человек съел суп из ячменя и рыбы тилапии. По словам учёных, такие блюда готовили часто, но современные египтяне не будут есть такую еду, так как её вид довольно специфичен.

В состав данного блюда входят зелёный лук, ячмень и тилапия, но в то время рыбу не разделывали, а варили вместе с костями и плавниками. Возможно, что этот продукт был употреблен в ритуальных целях.

Египтяне считали, что эта рыба связана с богами. Она ассоциировалась с богиней Хатхор. Считалось, что она способствовала рождению здорового потомства. Кроме того, данный вид являлся проводником колесницы Ра.

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