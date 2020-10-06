Археологи из Израиля раскрыли секрет обработки древних орудий из камня

Археологи обнаружили в Израиле каменные орудия возрастом около 300 тысяч лет. Они пришли к выводу, что данные находки подвергались обработке огнём при контролируемой температуре, сообщает РИА Новости.

"Мы проанализировали заостренные кремневые лезвия и клинки, а также фрагменты керамических предметов, которым около 300 тысяч лет. Речь идет об артефактах, которые были найдены в израильской пещере Кесем", — пояснили учёные.

Для проведения анализа археологи использовали современные методы, такие как — комбинация спектроскопии и машинного обучения. Специалисты намерены были выяснить, при какой температуре производился обжиг предметов.

В результате выяснилось, что артефакты разных типов обжигались при разной температуре. Например, каменные клинки обжигали при температуре 259 градусов Цельсия, каменные лезвия — при 413 градусах, а керамические крышки сосудов — при 447 градусов. Иными словами, древние люди научились подбирать для каждого материала оптимальную температуру обжига.