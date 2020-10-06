Зоологи объяснили, как собаки и люди воспринимают лица

Мексиканские зоологи совместно с коллегами из Венгрии провели МРТ-исследование мозга собак и людей. В результате выяснилось, что зрительная кора мозга собаки не способна отличать затылок от лица человека.

В эксперименте приняли участие около 20 собак и 30 человек. Также мозг собаки не мог отличить не только затылок человека, но и других собак.

Способности распознавать человеческие лица есть у многих животных.

Они научились этому в процессе одомашнивания человеком. Благодаря своему зрению овцы и свиньи отличают затылок от лица у человека.

В ходе проведения исследования людям и животным нужно было выполнить одно и тоже задание: посмотреть видео с изображением различных лиц, затылков людей и собак. Учёные проверили активности в затылочных долях, а затем их сравнили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга.