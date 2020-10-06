Мексиканские зоологи совместно с коллегами из Венгрии провели МРТ-исследование мозга собак и людей. В результате выяснилось, что зрительная кора мозга собаки не способна отличать затылок от лица человека.
В эксперименте приняли участие около 20 собак и 30 человек. Также мозг собаки не мог отличить не только затылок человека, но и других собак.
Способности распознавать человеческие лица есть у многих животных.
Они научились этому в процессе одомашнивания человеком. Благодаря своему зрению овцы и свиньи отличают затылок от лица у человека.
В ходе проведения исследования людям и животным нужно было выполнить одно и тоже задание: посмотреть видео с изображением различных лиц, затылков людей и собак. Учёные проверили активности в затылочных долях, а затем их сравнили.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга.
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