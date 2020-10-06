Яйца с GPS-маячком помогли выследить разорителей черепашьих гнёзд

В приморских городах процветает нелегальная продажа черепашьих яиц. Но зоозащитники придумали, как можно в этим справиться.

Они сделали муляжи яиц черепах и встроили в них отслеживающее устройство. Так им удалось выйти на рестораны Коста-Рики.

Специалисты намерены создать проект по борьбе с таким вредительством.

Одним из первых действий стали искусственный яйца, напечатанные 3D-принтере и GPS-маячком внутри. Внешне они очень похожи на настоящие, поэтому воры не сомневались в натуральности продукта.

Нелегальная торговля черепашьими яйцами — очень серьёзная проблема. Согласно данным специалистов, каждое пятое животное, обитающее на суше, подвергается нападкам со стороны браконьеров и контрабандистов, что в будущем может стать причиной исчезновения целых видов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что морские черепахи помогут исследователям составлять прогноз погоды.