В приморских городах процветает нелегальная продажа черепашьих яиц. Но зоозащитники придумали, как можно в этим справиться.
Они сделали муляжи яиц черепах и встроили в них отслеживающее устройство. Так им удалось выйти на рестораны Коста-Рики.
Специалисты намерены создать проект по борьбе с таким вредительством.
Одним из первых действий стали искусственный яйца, напечатанные 3D-принтере и GPS-маячком внутри. Внешне они очень похожи на настоящие, поэтому воры не сомневались в натуральности продукта.
Нелегальная торговля черепашьими яйцами — очень серьёзная проблема. Согласно данным специалистов, каждое пятое животное, обитающее на суше, подвергается нападкам со стороны браконьеров и контрабандистов, что в будущем может стать причиной исчезновения целых видов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что морские черепахи помогут исследователям составлять прогноз погоды.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.