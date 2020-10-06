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На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов

На полигоне химикатов на Камчатке обнаружили повреждение защитных сооружений. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру. Вероятно, наши предприимчивые граждане сняли его для собственных нужд. В силу того, что за Козельский полигон толком никто не отвечает, нам предстоит усиливать охрану и приводить его в порядок", — сообщила пресс-служба главы региона.

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