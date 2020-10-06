В Якутии применили новый метод поиска костей мамонта

Якутские учёные отправились с экспедицией в приграничную зону России, чтобы протестировать новый метод, с помощью которого можно будет находить останки мамонта. Метод основан на использовании особого георадара, сообщат РИА Новости.

"Георадар позволяет находить останки на глубине до 30 метров под водой и до 10 метров в донных отложениях", — пояснил Иван Христофоров из Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.

Также он отметил, что новый метод ещё будет совершенствоваться.

Полученные в ходе экспедиции данные ещё не были полностью обработаны.

Первый этап тестирования георадара для поиска костей мамонтов состоялся на разрезе обнажения Дуванный Яр. В этом районе часто находят кости мамонтов. Второй этап тестирования проходил в Халерчинской тундре — здесь учёные исследовали треугольные озёра.