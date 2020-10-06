Якутские учёные отправились с экспедицией в приграничную зону России, чтобы протестировать новый метод, с помощью которого можно будет находить останки мамонта. Метод основан на использовании особого георадара, сообщат РИА Новости.
"Георадар позволяет находить останки на глубине до 30 метров под водой и до 10 метров в донных отложениях", — пояснил Иван Христофоров из Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.
Также он отметил, что новый метод ещё будет совершенствоваться.
Полученные в ходе экспедиции данные ещё не были полностью обработаны.
Первый этап тестирования георадара для поиска костей мамонтов состоялся на разрезе обнажения Дуванный Яр. В этом районе часто находят кости мамонтов. Второй этап тестирования проходил в Халерчинской тундре — здесь учёные исследовали треугольные озёра.
"Георадар — технология, применяемая преимущественно в инженерном деле и геологии. При поиске останков мамонтов необходимо правильно настроить диапазон электромагнитного излучения, чтобы отличать кости и бивни от других объектов", — сказал учёный.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.