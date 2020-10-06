Химический состав воды на дне Авачинской бухты могла изменить вулканическая активность.
Такую теорию высказал лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев.
"Я бы рассматривал три основных варианта причин того несчастья, которое случилось в Авачинской бухте. Первое из них — это результаты вулканических выбросов, которые могли происходить где-то на дне бухты, и, соответственно, они могли повлиять на химический состав воды и сказаться на биоте, на тех людях, которые в это время там находились", — пояснил Фалеев.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.