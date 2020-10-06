Шпинат можно использовать для питания топливных элементов

Австралийские химики провели исследование, которое показало, что шпинат, наделённый питательными веществами, способен не только обеспечить человека энергией. Этот овощ также может помочь в питании топливных элементов.

Специалисты превратили шпинат в углеродные нанолисты, которые действует как катализатор реакции восстановления кислорода в топливных элементах и ​​металл-воздушных батареях.

Обычно эта реакция протекает более медленно, что ограничивает выход энергии этих устройств.

Учёным уже давно известно, что определённые углеродные материалы могут ускорить процесс реакции. Но данные катализаторы на основе углерода не всегда работают так хорошо или лучше традиционных катализаторов на основе платины.

Специалисты пытались найти бюджетный и менее токсичный метод приготовления эффективного катализатора на основе легкодоступных природных средств. Для этой цели они использовали шпинат, сообщает PhysOrg.