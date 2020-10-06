Биологи перечислили животных, которые могут заразиться COVID-19

Британские биологи совместно с коллегами из Малайзии провели исследование, в ходе которого были выявлены животные, которые могут заразиться COVID-19.

Результаты эксперимента биологов основаны на уже имеющихся случаях заражения коронавирусом среди животных, а также на лабораторных экспериментах, в ходе которых был изучен процесс поведения коронавирусной инфекции при контакте с различными видами животных.

Оказалось, что птицы, рыбы и рептилии не заражаются коронавирусом, но данному заболеванию подвержены многие млекопитающие. К числу этих животных относятся кошки, собаки, норки, львы и тигры — случаи их заражения уже были зарегистрированы и подтверждены.

Компьютерное моделирование показало, что заболеть коронавирусом нового типа могут хорьки и макаки.

Также у специалистов есть данные о том, что коронавирусной инфекции подвержены овцы и обезьяны, хотя пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения.