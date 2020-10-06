Роскосмос опубликовал снимки, полученные российскими спутниками, "отслеживающими экологическую ситуацию в прибрежных районах полуострова Камчатка" на Дальнем Востоке страны после сообщений об экологической катастрофе в этом районе.
Напомним, что на прошлой неделе несколько пляжей полуострова были покрыты телами погибших морских обитателей.
"Несмотря на облачность, была проведена спутниковая разведка, результаты которой переданы следственным органам и властям Камчатского края для дальнейшей экспертизы. За минувшие выходные вместе с партнерами была проделана большая работа по отслеживанию динамики мероприятия", - написано в сообщении космического агентства.
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По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.