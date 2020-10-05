Тело человека чувствует только два сезона

Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета провели исследование и пришли к выводу, что человеческий организм воспринимает только два сезона, а не все четыре.

Известно, что всего четыре сезона. Каждый из них отличается своими особенностями, к которым привыкает организм. Но на самом деле, как показали исследования, тело человека не может "чувствовать" все четыре сезона.

Учёные в течение четырёх лет проводили анализ молекулярных данных более 100 человек и в результате пришли к выводу, что тело человека изменяется в течение года, так как на молекулярном уровне фиксировалось более 1000 изменений.

Но всё это происходит поздней весной или ранним летом и поздней осенью или ранней зимой. Иными словами, организм чувствует только холод и тепло и соответствующим образом реагирует на него.