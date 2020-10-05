Глобальное потепление делает ночи более тёплыми — климатологи

Климатологи в течение 34 лет (с 1983 по 2017 годы) проводили наблюдения за изменениями погоды и пришли к выводу, что в последнее время наблюдается тенденция, когда ночи на планете стали теплее.

Данную особенность они связывают с воздействием глобального потепления.

По данным специалистов, показатели температуры в ночное время суток повышаются на 54% быстрее, чем за день.

Климатологи предполагают, что это связано с облачным покровом, который сдвинулся.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на морозном острове Элсмир, где арктическая часть Канады упирается в Северо-Западный край Гренландии, исчезли две некогда огромные ледяные шапки, сообщили специалисты NASA после изучения новых спутниковых снимков, показывающих бесплодные вершины плато Хейзен.

﻿﻿﻿