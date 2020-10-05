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В Австралии снова появились тасманские дьяволы

Когда-то тасманские дьяволы населяли не только Тасманию, но и материковую часть Австралии. Около 3 тыс. лет назад материковую популяцию истребили собаки динго. Теперь сотрудники организации Aussie Ark решили восстановить материковую часть популяции.

В Австралии снова появились тасманские дьяволы

Тасманские дьяволы отличаются свирепым нравом, за что и получили такое название. Средний вес животного составляет 8 килограммов. В основном он питается падалью и мелкими животными.

Для людей тасманские дьяволы не опасны.

До 90-х гг. XX века численность дьяволов в Тасмании составляла не менее 150 тысяч особей, но потом популяция начала сокращаться — животных поразила странная болезнь — лицевая опухоль.

Учёные считают, что возвращение тасманских дьяволов на материк поможет виду избежать исчезновения. Специалисты отобрали 26 особей, которые больше всего пригодны к размножению, затем на следующем этапе в заповедник выпустят ещё 40 особей. Предполагается, что тасманские дьяволы начнут размножаться в новом месте уже в ближайшие шесть месяцев.

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