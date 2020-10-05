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Искусственный интеллект обнаружил на поверхности Марса новые кратеры

Исследователям космического пространства приходится анализировать огромный массив данных, чтобы найти важную информацию. Так, для того чтобы обнаружить новый метеоритный кратер на Марсе, учёному нужно в течение 40 минут изучать один снимок Красной планеты. Марсианский разведывательный спутник NASA за 14 лет работы сделал уже порядка 120 тысяч таких фотографий.

Искусственный интеллект обнаружил на поверхности Марса новые кратеры

Инженеры разработали инструмент, благодаря которому космический снимок Марса можно изучить всего за пять секунд. Прибор работает на основе системы искусственного интеллекта.

С помощью новой программы учёным удалось проанализировать около 6,8 тыс. снимков Марса. После этого искусственный интеллект отметил потенциально новые марсианские кратеры на других фотографиях. Используя спутник, астрономы сделали более качественные фотографии данного участка Марса и обнаружили ране неизвестные науке метеоритные кратеры, которые образовались в период с марта 2010 по май 2012 года.

Один из авторов разработки Гэри Доран сообщил, что систему можно использовать как для изучения снимков Марса, так и для изучения снимков спутников Земли. Кроме того, систему можно научить исследовать Землю.

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