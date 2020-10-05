Польские водолазы заявили о том, что им удалось найти на дне Балтийского моря судно, на борту которого в годы Второй мировой войны могли перевозить знаменитую Янтарную комнату. О том, есть ли шанс, что легендарная Янтарная комната будет найдена, в интервью "Правде.Ру" рассказал военный историк Константин Александрович Залесский.

"Шанс всегда есть. Вероятность того, что Янтарная комната находится на корабле, значительно выше, чем того, что она могла быть спрятана в каком-нибудь бункере или в подземелье.

Если действительно Янтарная комната затонула на "Карлсруэ", то это это очень плохо для неё. Если она пролежала 70 лет на дней моря, то, скорее всего, она, как произведение искусства, могла очень серьёзно пострадать или даже погибнуть.

Но сама вероятность того, что Янтарная комната находится на дне моря, значительно выше, чем она в каком-либо другом месте", — пояснил эксперт "Правде.Ру".