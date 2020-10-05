Бурогорлый ленивец удивил биологов новыми повадками

Бурогорлый ленивец, обитающий в Атлантическом лесу на юго-востоке Бразилии, обычно не привлекает внимание туристов. Он всё время проводит на дереве и в основном ничего не делает.

Но для биологов, исследующих экологическое состояние тропической лесов Южной Америки, пострадавших в результате человеческой деятельности, это животное является очень удобным объектом для проведения исследований.

По словам биолога из Университета Нотр-Дам Джайлза Даффилда, из-за деятельности человека даже у этого неторопливого животного изменились привычки.

Широко распространено мнение о том, что ленивцы — ночные животные. Но учёные, в течение 29 дней проводившие наблюдения за ленивцами в их естественной среде заметили, что эти обитатели бразильского леса начали вести активный образ жизни.

"Так как хищники в атлантическом лесу вымерли и ленивцам не нужно конкурировать с другими видами за пищу, они перешли на новый график", — считает Даффилд.

Биологи намерены выяснить, как смена режима дня повлияла на водоросли и насекомых, которые живут в симбиозе с ленивцами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Перу обнаружили следы схватки древнего крокодила с ленивцем.