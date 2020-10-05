Исследователи извлекли ДНК насекомых, застывших в янтаре

Учёные впервые смогли извлечь из янтаря ДНК застывших в нём насекомых, сообщает издание PLOS One.

Для проведения исследования специалисты использовали два вида янтаря, которые были добыты на Мадагаскаре в 2013 и 2017 году.

В смоле были представители одного из самых крупных семейств жуков — долгоносики. Учёные провели два опыта. Один янтарь они хранили при комнатной температуре, а другой в этаноле при температуре минус 20 градусов.

С помощью полимеразной цепной реакции специалисты выделили ДНК жуков из кусочков янтаря.

Оказалось, что концентрация ДНК в более свежих и более старых образцах разная. Данное открытие поможет устанавливать генетическую информацию о древних видах насекомых.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, как в австралийском штате Виктория обнаружили мух, которые застыли в янтаре. Возраст находки 41 млн лет.