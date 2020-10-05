Роскосмос приступил к созданию собственного "межзвёздного грузовика"

Роскосмос и компания "Многоразовые транспортные космические системы" (РТС) подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве с целью разработки космического аппарата, способного доставлять грузы на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.

Несмотря на частые полеты в космос, российская космическая программа в настоящее время не располагает многоразовыми грузовыми космическими аппаратами. На сегодня такую услугу в мире предоставляет только SpaceX Илона Маска.

"Учитывая растущий спрос "на космические грузоперевозки" из-за "интереса к проведению экспериментов" в космосе было принято решение о строительстве в Росии собсвенного "звёздного грузовика", - рассказал председатель РТС Сергей Сопов..

Российский проект позиционируется как конкурент Crew Dragon, построенного компанией SpaceX Илона Маска.

Согласно условиям контракта, грузовой корабль, получивший название "Арго", должен быть достроен к 2024 году, а с 2025 года будет совершать до трех запусков к МКС в год.

После завершения проекта "Арго" сможет доставить 2000 кг груза в космос и доставить 1000 кг обратно на землю.

По подсчетам, стоимость обратного рейса для экипажа Маска Dragon составляет $ 150 млн, тогда как Россия намерена сделать его таким же дешевым, как $69 млн.