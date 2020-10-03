До недавних пор американские астронавты пользовались на МКС унитазами российского производства.

Однако агентству NASA удалось разработать собственный космический унитаз. 3 октября разработку отправили на МКС.

"Поздравить можно, наконец-то они разразились. Все годы были проблемы с этой техникой. У них на "Аполлоне" вообще дырка была, через которую нужду справляли по-малому. Другие проблемы — в пакетик обыкновенный целлофановый. Они удивлялись нашим канализационным устройствам, потом покупали у нас. Рад за их разработчиков, у которых всё-таки рано или поздно должно было получиться", — рассказал лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков радиостанции "Говорит Москва".