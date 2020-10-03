Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту загрязнения воды на Камчатке.
Ранее было определено, что в воде на Халактырском пляже превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза и фенолов — в 2,5 раза.
Также на Камчатке была отмечена массовая гибель морских животных.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края", — сказано в сообщении СК.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.