СК начал проверку по факту загрязнения воды на Камчатке

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту загрязнения воды на Камчатке.

Ранее было определено, что в воде на Халактырском пляже превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза и фенолов — в 2,5 раза.

Также на Камчатке была отмечена массовая гибель морских животных.