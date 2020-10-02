Некоторые исследователи утверждают, что медитация помогает людям стать счастливее. О том, в чём сила медитации, в интервью "Правде.Ру" рассказал духовный наставник, клинический психолог, гипнолог, экстрасенс Юлий Котов.

"Что такое медитация? Медитация — это успокоение ума. Все наши проблемы возникают от того, что наш ум всегда беспокоен. Мы боремся не сами с собой, а со своим умом. Наше духовное тело состоит не только из души, у нас же есть ещё и ложное эго, так и истинное эго, есть ум, разум, также есть душа и ещё есть параматма — частица Бога, которая рядом.

Когда мы начинаем медитировать, сосредотачиваемся на определённой энергии, мы успокаиваем свой ум и останавливаем диалог внутри себя. Из-за этого мы чувствуем больше сердечное раскрытие, мы становимся счастливее, потому что автоматически прикрепляемся к духовной составляющей.

Но не любая медитация может принести счастье. Есть медитации, которые приносят умиротворение. Но если мы непосредственно обратимся к физическим знаниям, именно к ведам — к древним священным индийским писаниям, то там говорится, что ни одна медитации не обходится без участия божественной энергии. Всегда медитируют на божественную энергию. Даже бог Шива, сидящий в Гималаях, медитирует на образ Бога — Кришну, Вишну", — пояснил эксперт.