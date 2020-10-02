Специалисты Йельского университета разработали специальную ткань, которая способна реагировать на изменения условий внешней среды. Новинку оценил директор Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук Сергей Шептунов.

"Это не роботизированная ткань. Такое название — просто дань моде. Эта разработка представляет собой ткань с изменяющимися свойствами.

Так как ткань меняет свои формы, для этого требуется какая-то энергия — внутренняя или внешняя.

В основе данной технологии — сплавы материалов, которые имеют память формы. Скорее всего, это металлы. Эта технология достаточно известная, просто её интерпретировали в нити, а потом из них что-то соткали. Просто за счёт того, что нитки раскладываются определённым образом, когда их ткут, можно формировать более сложные поверхности. Вот основное отличие.

Насчёт того, можно ли эту ткань интегрировать в живую, я не знаю, это зависит от того, чем она будет покрыта. Мы, например, разрабатываем покрытия, которые делают металлы для организма абсолютно нейтральными. Металл может быть любой, но верхний слой сделан из специального материала, на который организм не реагирует", — пояснил эксперт "Правде.Ру".