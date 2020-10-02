Мудрые люди менее склонны к одиночеству - исследование

Многие пожилые люди боятся одиночества. Это состояние ассоциируется со старостью и болезнями. Итальянские специалисты совместно со своими американскими коллегами выяснили, что защитит человека преклоного возраста от одиночества.

Мудрость — лекарство от одиночества

Учёные провели исследование, в котором приняли участие люди среднего и пожилого возраста, проживающих в Сан-Диего и Чиленто (США и Италия).

В результате выяснилось, что мудрые люди реже сталкиваются с одиночеством, чем остальные.

Кроме того, мудрость спасает от одиночества.

Одна из составляющих мудрости — сочувствие — помогает справиться с одиночеством.

Иными словами, эмпатичные люди реже остаются в старости одинокими.

Ранее специалист кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников сообщил, что на фоне пандемии коронавируса и сопутствующих ей ограничений россияне начали больше любить работу и одиночество.

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