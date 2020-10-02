Зрители "Ледникового периода" выберут лучшую пару в "Одноклассниках"

Зрители нового сезона спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" на Первом канале впервые смогут проголосовать за лучшую пару в социальной сети "Одноклассники".

ОК будет проводить опрос каждую субботу.

Пара, которая наберёт больше голосов, в конце сезона получит приз зрительских симпатий от соцсети. Кроме того, призёров пригласят на эфир в OK, таким образом у пользователей будет возможность в режиме онлайн задать интересующие вопросы любимым участникам проекта.

Проголосовать за понравившихся звёзд можно будет в официальной группе Первого канала в публикациях с опросами.

Шоу "Ледниковый период" стартует 3 октября. Ведущими проекта стали Алина Загитова и Алексей Ягудин. В проекте примут участие звёзды шоу-бизнеса и профессиональные фигуристы.

Шоу можно будет увидеть в прямом эфире, трансляция которого будет проходить по субботам в 17:20 (мск) в официальной группе Первого канала.