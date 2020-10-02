Зрители нового сезона спортивно-развлекательного шоу "Ледниковый период" на Первом канале впервые смогут проголосовать за лучшую пару в социальной сети "Одноклассники".
ОК будет проводить опрос каждую субботу.
Пара, которая наберёт больше голосов, в конце сезона получит приз зрительских симпатий от соцсети. Кроме того, призёров пригласят на эфир в OK, таким образом у пользователей будет возможность в режиме онлайн задать интересующие вопросы любимым участникам проекта.
Проголосовать за понравившихся звёзд можно будет в официальной группе Первого канала в публикациях с опросами.
Шоу "Ледниковый период" стартует 3 октября. Ведущими проекта стали Алина Загитова и Алексей Ягудин. В проекте примут участие звёзды шоу-бизнеса и профессиональные фигуристы.
Шоу можно будет увидеть в прямом эфире, трансляция которого будет проходить по субботам в 17:20 (мск) в официальной группе Первого канала.
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