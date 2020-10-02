Активность нейронов влияет на отношение людей к роботам

Учёные провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, с чем связаны разные особенности трактовки поведения человекоподобных роботов.

В ходе более ранних исследований учёные выяснили, что люди по-разному относятся к роботам. Кто-то считает, что их действия преднамеренны, а кто-то полагает, что они автоматизированные.

Специалисты изучили мозговую активность 52 добровольцев, которые приняли участие в проведении опыта, сообщает издание Science Robotics.

Во время анализа они находились в спокойном состоянии и ни о чём не думали. Потом людям показали человекоподобного робота iCub и попросили описать действия, которые он совершал.

"Когда мозг находится в состоянии покоя, в нём есть специфический паттерн нейронной активности в диапазоне бета. Выяснилось, что по этому паттерну можно предсказать, как человек относится к роботам — в частности, считает ли он их действия преднамеренными", — пояснила специалист по взаимодействиям человека с роботами Агнешка Выковская.

Также она добавила, что предвзятое отношение к роботам может быть вызвано расовыми и гендерными предрассудками.