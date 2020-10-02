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Письмо от руки развивает умственные способности ребёнка

Современные дети постепенно теряют навык письма от руки из-за того, что они чаще пользуются гаджетами. Это может привести к задержке развития.

Письмо от руки развивает умственные способности ребёнка

Учёные из Норвегии доказали, что письмо от руки способствует тому, что дети запоминают больше информации и лучше учатся.

Специалисты исследовали активность мозга школьников и студентов с помощью электроэнцефалограммы.

Участникам эксперимента предстояло напечатать текст на компьютере и написать от руки. При этом они находились в специальных капюшонах с более чем 250 электродами, которые регистрировали изменения в активности головного мозга. Оказалось, что во время письма от руки мозговые волны были гораздо активнее.

"Использование ручки и бумаги создает в мозге больше "крючков" (нейронных связей), на которые можно повесить все ваши воспоминания", — пояснил учёный Одри Ван дер Меер.

Кроме того, письмо повышает активность в сенсомоторных частях мозга. Также оно активизирует слух, осязание и зрение. Они создают контакт между различными частями мозга. Благодаря сложным движениям рук и написанию букв мозг становится более восприимчивым к обучению.

"Обучение письму — немного медленный и утомительный процесс, но детям необходимо через него проходить", — отметил учёный.

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