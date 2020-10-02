Медитация улучшает кратковременную память

Американские учёные провели эксперимент, чтобы детально изучить потенциал кратковременной памяти. Участников опыта разделили на три группы, сообщает Psychological Reports.

По словам специалистов, человек способен быстро запомнить номер телефона или имя человека, с которым он только что познакомился.

Участники первой группы в течение восьми минут слушали отрывок из книги Джона Толкина "Хоббит". Участники второй группы занимались медитацией, а третьей — своими делами.

Затем добровольцам нужно было выполнить задание на распознавание лиц. Лучшие показатели продемонстрировали участники группы, которая занималась медитацией.

По словам автора эксперимента Роберта Крамера, существует большое количества разных медитаций. Механизмы, которые лежат в основе этой практики, не раскрыты до конца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что память можно тренировать с помощью физических нагрузок.