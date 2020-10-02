Польские водолазы заявили о том, что им удалось найти на дне Балтийского моря судно, на борту которого может находиться знаменитая Янтарная комната.
Пароход "Карлсруэ", направлявшийся из Калининграда, затонул в 1945 году вместе с драгоценностями царской семьи.
Отмечается, что именно в Кенигсберге (Калининград) все элементы отделанного ископаемой смолой зала Большого Екатерининского дворца Петербурга видели в последний раз.
По словам польских водолазов, причиной кораблекрушения стала бомбёжка советскими самолётами. Пароход находился на дне Балтики 75 лет.
На данный момент специалисты обнаружили на его борту военную технику, фарфор и некие ящики.
Эксперты считают, что именно в них и скрывается шедевр искусства XVIII века.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дне Атлантики найдены древние сокровища.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".