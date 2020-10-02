Сокровища Янтарной комнаты могут скрываться на дне Балтийского моря

Польские водолазы заявили о том, что им удалось найти на дне Балтийского моря судно, на борту которого может находиться знаменитая Янтарная комната.

Пароход "Карлсруэ", направлявшийся из Калининграда, затонул в 1945 году вместе с драгоценностями царской семьи.

Отмечается, что именно в Кенигсберге (Калининград) все элементы отделанного ископаемой смолой зала Большого Екатерининского дворца Петербурга видели в последний раз.

По словам польских водолазов, причиной кораблекрушения стала бомбёжка советскими самолётами. Пароход находился на дне Балтики 75 лет.

На данный момент специалисты обнаружили на его борту военную технику, фарфор и некие ящики.

Эксперты считают, что именно в них и скрывается шедевр искусства XVIII века.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дне Атлантики найдены древние сокровища.

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