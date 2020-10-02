Ранее считалось, что все существующие в Австралии образцы древней наскальной живописи выполнены в двух стилях. Однако недавно учёные выяснили, что на континенте сохранились пещерные рисунки в новом, неизвестном науке стиле, сообщает "Популярная Механика".
На территории Австралии обнаружено около 100 тысяч древних наскальных рисунков, которые сохранились с доисторических времён. Больше всего археологов поразили рисунки, найденные в дикой местности Арнемленд.
"Мы изучили 87 убежищ в скалах, в которых есть наскальные рисунки. Речь идет об изображениях, которые расположены очень высоко. Сюжет большей части этих рисунков — человеческие фигуры, изображенные вместе с животными. По всей видимости, отношения с животным миром были основным мотивом творчества древних австралийских живописцев", — сообщил антрополог Поль Такон.
Рисунки в стиле "фигуры из Маливавы" изображают животных, они отличаются от других наскальных австралийских рисунков. По словам специалистов, изображения, сделанные 9400-6000 лет назад, являются потерянным звеном в истории культуры Австралии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".