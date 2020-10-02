В Австралии обнаружили новый тип наскальных рисунков

Ранее считалось, что все существующие в Австралии образцы древней наскальной живописи выполнены в двух стилях. Однако недавно учёные выяснили, что на континенте сохранились пещерные рисунки в новом, неизвестном науке стиле, сообщает "Популярная Механика".

На территории Австралии обнаружено около 100 тысяч древних наскальных рисунков, которые сохранились с доисторических времён. Больше всего археологов поразили рисунки, найденные в дикой местности Арнемленд.

"Мы изучили 87 убежищ в скалах, в которых есть наскальные рисунки. Речь идет об изображениях, которые расположены очень высоко. Сюжет большей части этих рисунков — человеческие фигуры, изображенные вместе с животными. По всей видимости, отношения с животным миром были основным мотивом творчества древних австралийских живописцев", — сообщил антрополог Поль Такон.

Рисунки в стиле "фигуры из Маливавы" изображают животных, они отличаются от других наскальных австралийских рисунков. По словам специалистов, изображения, сделанные 9400-6000 лет назад, являются потерянным звеном в истории культуры Австралии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.