Учёные разработали способ, который поможет выработать из жира личинок мух биологически активные вещества. По словам специалистов, полученный состав продемонстрировал уникальные антибактериальные свойства, благодаря которым можно успешно справиться с вредными бактериями, имеющими резистентность к антибиотикам.
Известно, что бактерии доставляют массу неудобств в сельском хозяйстве. Они провоцируют различные заболевания полезных культур. Ранее считалось, что самым эффективным методом борьбы с вредителями являются антибиотики.
Со временем бактерии выработали к ним иммунитет. Кроме того, антибиотики убивают не только вредные, но и полезные бактерии.
На основе жира личинок чёрных львинок специалисты разработали новый состав для борьбы с вредителями, эффективность которого оказалась в несколько раз выше используемых средств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЕС переходит на экологичное сельское хозяйство.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".