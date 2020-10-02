Из личинок мух создали экстракт против вредителей растений

Учёные разработали способ, который поможет выработать из жира личинок мух биологически активные вещества. По словам специалистов, полученный состав продемонстрировал уникальные антибактериальные свойства, благодаря которым можно успешно справиться с вредными бактериями, имеющими резистентность к антибиотикам.

Известно, что бактерии доставляют массу неудобств в сельском хозяйстве. Они провоцируют различные заболевания полезных культур. Ранее считалось, что самым эффективным методом борьбы с вредителями являются антибиотики.

Со временем бактерии выработали к ним иммунитет. Кроме того, антибиотики убивают не только вредные, но и полезные бактерии.

На основе жира личинок чёрных львинок специалисты разработали новый состав для борьбы с вредителями, эффективность которого оказалась в несколько раз выше используемых средств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЕС переходит на экологичное сельское хозяйство.