В Турции обнаружили древнейшее святилище Причерноморья

Турецкие археологи нашли объект эпохи неолита, который, по словам специалистов, представляет собой древнейшее святилище. Находку обнаружили в рамках археологического исследования на участке Кахинтепе, что в турецкой провинции Кастамону, сообщает Hurriyet Daily News.

Учёные утверждают, что культовый каменный объект служил для поклонения божествам. Скорее всего, здесь осуществлялись жертвоприношения и другие религиозные обряды. Археологи обнаружили большое количество статуэток животных, которые предстоит изучить, чтобы понять, каким именно богам здесь поклонялись.