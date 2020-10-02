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В Турции обнаружили древнейшее святилище Причерноморья

Турецкие археологи нашли объект эпохи неолита, который, по словам специалистов, представляет собой древнейшее святилище. Находку обнаружили в рамках археологического исследования на участке Кахинтепе, что в турецкой провинции Кастамону, сообщает Hurriyet Daily News.

В Турции обнаружили древнейшее святилище Причерноморья

Учёные утверждают, что культовый каменный объект служил для поклонения божествам. Скорее всего, здесь осуществлялись жертвоприношения и другие религиозные обряды. Археологи обнаружили большое количество статуэток животных, которые предстоит изучить, чтобы понять, каким именно богам здесь поклонялись.

"Мы уверены, что это древнейшее святилище Причерноморья — оно появилось в период от 12 до 7 тысяч лет назад. Люди приходили сюда в определенное время года, чтобы заняться совместной охотой и совершить религиозные обряды. Находка очень важна для изучения так называемого керамического неолита, который оставил после себя несколько уникальных археологических объектов", — отметил заведующий кафедрой ближневосточной праисторической археологии Университета Дюздже Нурпери Айенгин.

 

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