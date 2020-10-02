Специалисты американского биотехнологического стартапа Koniku работают над созданием роботов, которые смогут определять коронавирус быстрее, чем тесты, сообщает Bloombrerg.
В основе новой технологии — детекторы с кремниевым чипом. Таким образом специалисты пытаются создать "киборга с обонянием".
Он сможет определять по запаху как взрывчатые веществе, так и патогенные микроорганизмы.
Три недели назад началось первое клиническое испытание Koniku.
"Наша цель — иметь устройство, которое сочетает синтетическую биологию с кремнием и отражает все запахи человеческой жизни в глобальном масштабе", — заявил Ошиореноя Агаба, главный исполнительный директор и соучредитель компании в Сан-Рафаэле, штат Калифорния.
Также он добавил, что каждая американская семья должна иметь дома прибор для выявления заболеваний.
Внешне разработка напоминает летающую тарелку.
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