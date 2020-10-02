В США создали робота, способного определять COVID-19 по запаху

Специалисты американского биотехнологического стартапа Koniku работают над созданием роботов, которые смогут определять коронавирус быстрее, чем тесты, сообщает Bloombrerg.

В основе новой технологии — детекторы с кремниевым чипом. Таким образом специалисты пытаются создать "киборга с обонянием".

Он сможет определять по запаху как взрывчатые веществе, так и патогенные микроорганизмы.

Три недели назад началось первое клиническое испытание Koniku.

"Наша цель — иметь устройство, которое сочетает синтетическую биологию с кремнием и отражает все запахи человеческой жизни в глобальном масштабе", — заявил Ошиореноя Агаба, главный исполнительный директор и соучредитель компании в Сан-Рафаэле, штат Калифорния.

Также он добавил, что каждая американская семья должна иметь дома прибор для выявления заболеваний.

Внешне разработка напоминает летающую тарелку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собак научат выявлять авиапассажиров, заражённых COVID-19.